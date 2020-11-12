В Минске мерчендайзер мошеннически завладел Br4,4 тыс.

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Московского РУВД Минска при проверке выявили хищение денег в одном из магазинов столицы, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

"Изучив записи с камер видеонаблюдения и проведя оперативно-разыскные мероприятия, сыщики установили личность правонарушителя. Им оказался 34-летний мерчендайзер данного магазина", - рассказали в ГУВД.

Со слов мужчины, он воспользовался акцией в магазине, согласно которой надо было собрать буклет с наклейками, которые выдавались за приобретенные ранее товары. По условиям акции, в обмен на заполненный буклет покупатели получали скидку 25% от стоимости товара. Учитывая, что мужчина имел неограниченный доступ к наклейкам, он заполнил ими буклеты, которые затем предлагал покупателям, а полученные деньги от скидки предлагал делить пополам. Тем, кто соглашался, он давал буклет и показывал место, где можно оставить деньги. После оплаты товара покупатели оставляли деньги в указанном месте, а мерчендайзер забирал их себе. Известно, что таким образом мужчина за месяц заработал Br4,4 тыс.

Материалы проверки переданы в Московский (Минска) РОСК, где действиям мужчины дана правовая оценка.-0-