В Минске милиционеры использовали табельное оружие для остановки машины подозреваемых

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Новости темы " Борьба с незаконным оборотом наркотиков"
27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники столичного наркоконтроля при силовой поддержке ОМОНа задержали подозреваемых в совершении незаконных действий с нарковеществами. Подробности в своем Telegram-канале приводит пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.
"Во время преследования по ул.Карского оперативники пытались заблокировать автомобиль беглецов. В ответ водитель начал движение задним ходом, игнорируя неоднократные сигналы об остановке. Сотрудники столичного ОМОНа с помощью табельного оружия остановили авто", - сказано в сообщении.
Оба подозреваемых пытались скрыться, но были задержаны. Никто не пострадал.
По данному факту проводится проверка.-0-