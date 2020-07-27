В Минске милиционеры использовали табельное оружие для остановки машины подозреваемых

Технологии
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 27 июля 2020
Минск Малооблачно +19°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
20:50 Контрольная тренировка белорусских биатлонистов в "Раубичах" завершилась победой Сергея Бочарникова Спорт
20:44 Китайский самолет-амфибия AG600 совершил первый в этом году полет над морем Технологии
20:34 "Беларусь 3" почтит память мэтров отечественного музыкального искусства Культура
20:24 Смолевичская "Виктория" стала бронзовым призером чемпионата Беларуси по хоккею на траве Спорт
20:23 Выставка художника Владимира Гладкова покажет красоту и уникальность Средней Азии Афиша
20:00 "Минск" повел со счетом 2:1 в финальной серии женского чемпионата Беларуси по хоккею на траве против "Ритма" Спорт
19:53 Более 500 рабочих мест предложат предприятия Минска на электронной ярмарке вакансий 30 июля Регионы
19:34 Лучший бомбардир прошлого сезона в минском "Динамо" Райан Спунер подписал новый контракт с клубом Спорт
19:30 В Минске милиционеры использовали табельное оружие для остановки машины подозреваемых Происшествия
19:24 Определены победители турнира по грэпплингу в Минске Спорт
18:57 В Минске милиционеры изъяли из банкомата шиммер Происшествия
18:29 В Копище под Минском построили детский сад в стиле карандашного рисунка Регионы
18:12 В Лунинецком районе угонщики машины пытались скрыться и протаранили забор частного дома Происшествия
18:05 Советник Дональда Трампа по нацбезопасности заразился коронавирусом В мире
17:50 В Лепеле при купании серьезно пострадал подросток Происшествия
17:47 Великобритания ограничила рекламу жирных продуктов для борьбы с COVID-19 В мире
17:31 Великую Победу нужно сохранить как символ для будущих поколений - Лискович Общество
17:25 "Гомельстекло" прорабатывает варианты модернизации производства Регионы
17:15 Первый экипаж-двухтысячник определился на уборочной в Минской области Регионы
17:13 РЕПОРТАЖ: Как в Глуске заготавливают и замораживают ягоду из меню космонавтов Регионы
17:09 Латвия, Литва и Польша в I полугодии обеспечили 57% экспорта товаров через БУТБ Экономика
17:05 ВОЗ: закрытие границ не сможет предотвратить распространение COVID-19 В мире
16:46 Минчанин за несколько недель похитил более 40 туй Происшествия
16:42 Испытания пожарной техники для подпитки баков системы отвода тепла от реактора провели на БелАЭС Общество
16:33 Беларусь привлекает гранты фондов NDEP и E5P для улучшения качества воды в 7 городах Экономика
16:28 "Белавиа" продлила приостановку рейсов в Россию до 7 августа Общество
16:26 Соревнования по толканию ядра пройдут возле столичного Дворца спорта 28 июля Спорт
16:25 В Минске водитель напал с ножом на очевидца аварии Происшествия
16:08 Во время ремонтных работ в Харькове погибли четыре коммунальщика В мире
16:04 Выступление Го Пина (Guo Ping): раскрытие потенциала 5G для укрепления коммерческого успеха Технологии
Все новости
Все новости
Происшествия
27 июля 2020, 19:30

В Минске милиционеры использовали табельное оружие для остановки машины подозреваемых

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы " Борьба с незаконным оборотом наркотиков"
В Минске с поличным задержали крупных сбытчиков наркотиков
В огороде жителя Кобринского района росла конопля

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники столичного наркоконтроля при силовой поддержке ОМОНа задержали подозреваемых в совершении незаконных действий с нарковеществами. Подробности в своем Telegram-канале приводит пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Во время преследования по ул.Карского оперативники пытались заблокировать автомобиль беглецов. В ответ водитель начал движение задним ходом, игнорируя неоднократные сигналы об остановке. Сотрудники столичного ОМОНа с помощью табельного оружия остановили авто", - сказано в сообщении.

Оба подозреваемых пытались скрыться, но были задержаны. Никто не пострадал.

По данному факту проводится проверка.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
МВД милиция Минск наркотики оружие
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Происшествия
Фото МВД В Минске милиционеры изъяли из банкомата шиммер
Фото avtovzglyad.ru В Лунинецком районе угонщики машины пытались скрыться и протаранили забор частного дома
Фото regnum.ru В Лепеле при купании серьезно пострадал подросток
Фото из архива Минчанин за несколько недель похитил более 40 туй
Фото МВД В Минске водитель напал с ножом на очевидца аварии
Фото из архива Около Br13 тыс. ущерба взыскали с дачника за пожар в Сморгонском районе
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко о видах на урожай: 9,5 млн т зерна - минимум, который должны взять в этом году
В Беларуси выздоровели и выписаны 60 492 пациента с COVID-19
Головченко: правительство контролирует ситуацию с ценами на потребительском рынке
"Ясельда", что может быть лучше для идеального отдыха
Топ-новости
Большинство россиян положительно относится к Лукашенко
ЦИК обнародовал сведения о количестве избирателей на выборах Президента Беларуси
Лукашенко: выборы - это вторично, а хлеб будет нужен всегда
Жаркие условия в лучших комплексах Минска! До конца августа квартиры в беспроцентную рассрочку до 10 лет!
"Гомельстекло" прорабатывает варианты модернизации производства
"Белавиа" продлила приостановку рейсов в Россию до 7 августа
ВОЗ: закрытие границ не сможет предотвратить распространение COVID-19
В Беларусь приехал новый поверенный в делах США
Пресс-конференция об экотуристическом потенциале природных территорий пройдет в БЕЛТА 29 июля
Медики чувствуют большую общественную поддержку - главврач Могилевской центральной поликлиники
РЕПОРТАЖ: Как в Глуске заготавливают и замораживают ягоду из меню космонавтов
Беларусь привлекает гранты фондов NDEP и E5P для улучшения качества воды в 7 городах
Восемь новых белорусских микропроектов получат гранты по программе трансграничного сотрудничества
Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Беларуси 28 июля
Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 37 районах Беларуси
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.