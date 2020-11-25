В Минске мужчина похитил деньги из кошелька коллеги

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отдела уголовного розыска Советского РУВД Минска задержали мужчину, который похитил деньги из кошелька коллеги, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

В Советское РУВД Минска обратился минчанин с заявлением о пропаже денег из кошелька. Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения и установили личность похитителя. Им оказался 43-летний ранее судимый житель столицы.

Задержанный пояснил, что в день увольнения он потребовал у руководства деньги за отработанное время, на что ему ответили, что расчет произведут в течение трех рабочих дней. Тогда, как пояснил мужчина, он отправился в раздевалку забрать свои вещи. На полу в шкафчике, который они делили с коллегой, он увидел лежащий кошелек. Денежные средства в размере $100 и 5 тыс. российских рублей мужчина забрал, а кошелек положил на место.

Установлено, что денежные средства он потратил на собственные нужды. Общая сумма ущерба составила около Br400.

Материалы проверки переданы в Советский (Минска) РОСК, где действиям мужчины дана правовая оценка.-0-