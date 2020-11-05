В Минске мужчина украл детскую коляску и сдал ее на металлолом

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отдела уголовного розыска Московского РУВД Минска установили личность минчанина, похитившего детскую коляску, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

В дежурную часть столичной милиции позвонил мужчина и сообщил, что неизвестный похитил оставленную без присмотра детскую коляску с личными вещами. Правоохранители выяснили, что к краже причастен неработающий 53-летний минчанин.

По словам задержанного, когда он возвращался домой, то заметил на детской площадке коляску. Осмотревшись и не увидев рядом людей, он ее присвоил. Колеса от детской коляски мужчина открутил и оставил себе, а корпус сдал на металлолом. Общая сумма ущерба составила около Br630.

Материалы проверки переданы в Московский (Минска) РОСК, где действиям мужчины дана правовая оценка.-0-