В Минске на 19-м этаже строящегося дома обрушилось перекрытие

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На столичной стройке обрушилась плита перекрытия, пострадавших нет, сообщили БЕЛТА в Минском городском управлении МЧС.

Очевидец 30 ноября в 19.06 сообщил на номер 101, что обрушилась плита перекрытия на стройке по пр.Дзержинского,19. "Установлено, что около 19.00 во время заливки бетона на 20-м этаже строящегося дома обрушились опалубка с жидким бетоном (около 80 куб.м) и плита перекрытия 19-го этажа на общей площади 400 кв.м. Во время работ на 20-м этаже находились два бетонщика, они не пострадали", - рассказали в управлении.

Эвакуация не проводилась. В результате падения строительных конструкций повреждены две легковушки - "Пежо 607" и "Опель Астра". Они находились в 20 м от объекта.

Причина происшествия устанавливается. Строительно-монтажные работы приостановлены до выяснения обстоятельств.-0-