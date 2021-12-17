В Минске на ул.Шаранговича автомобиль насмерть сбил пешехода

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в ДТП улице Шаранговича погибла женщина. Об этом сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария случилась 16 декабря около 22.40. По предварительной информации, 29-летний водитель "Шкоды" ехал по ул.Шаранговича со стороны МКАД в направлении ул.Сухаревской и вблизи дома №63/1 совершил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть не в установленном для этого месте. От полученных травм пешеход скончалась на месте происшествия.

По этому факту проводится проверка.

Госавтоинспекторы просят пешеходов быть осторожными и внимательными на дороге. "Переходите проезжую часть строго в установленных для этого местах и на разрешающий сигнал светофора. В темное время суток не забудьте обозначить себя световозвращающими элементами. Позаботьтесь о своей безопасности", - рекомендовали в УГАИ.-0-