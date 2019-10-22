В Минске начался суд по делу о коммерческом шпионаже

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Партизанского района Минска начал рассматривать уголовное дело о коммерческом шпионаже в сфере таможенного представительства, сообщает БЕЛТА.

Перед судом предстали два фигуранта. Как ранее сообщало следствие, обвиняемыми признаны должностные лица ряда организаций, входящих в группу компаний Vim Union. Их обвиняют в коммерческом шпионаже, несанкционированном доступе к компьютерной информации, неправомерном завладении компьютерной информацией, разработке и использовании вредоносных компьютерных программ.

По версии обвинения, фигуранты с использованием специально разработанных вредоносных программ осуществляли несанкционированный доступ к компьютерной информации и копировали информацию из базы данных конкурента в сфере таможенного представительства - РУП "Белтаможсервис". Указанное программное обеспечение создано бывшим сотрудником "Белтаможсервиса", который знал о существовавшей системе хранения информации на предыдущем месте работы и на протяжении некоторого времени занимал должность специалиста по безопасности в группе компаний Vim Union. Так в распоряжение обвиняемых поступали сведения о поданных электронных таможенных декларациях предприятиями, занимающимися экспортом и импортом товаров.

Собранная информация использовалась в дальнейшем в финансово-хозяйственной деятельности субъектами хозяйствования ООО "МонолитПромИнвест", ООО "Внешевросервис", ООО "Монолитлогистик". С ее помощью оценивались риски при осуществлении договорных отношений, устанавливался объем товарооборота предприятий, и, что самое важное, проводилась работа по переманиванию крупных клиентов. Имея необходимые сведения, составляющие коммерческую тайну, представители группы компаний Vim Union звонили представителям предприятий из базы данных и предлагали свои услуги на более выгодных условиях.

В итоге правам и интересам РУП "Белтаможсервис" причинен существенный вред.-0-