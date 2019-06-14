В Минске наградили мужчину, прыгнувшего в озеро за коляской с ребенком

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник Минского городского управления МЧС Сергей Саланович наградил почетной грамотой сотрудника Белорусского государственного ветеринарного центра Николая Турко, который прыгнул в озеро за коляской с ребенком. Такая информация размещена на сайте МЧС, сообщает БЕЛТА.

Случай произошел весной в парке Победы. Николай Турко, катаясь на велосипедах с детьми по парку Победы, заметил, что коляска с ребенком покатилась в Комсомольское озеро. Ее вырвало из рук матери порывом ветра. "Мужчина бросился на помощь, попытался достать коляску с берега, но не удалось. Тогда он прыгнул в озеро за ребенком", - рассказали в МЧС.

Николая Турко наградили почетной грамотой столичного управления и ценным подарком. Директор ветеринарного центра также вручил своему сотруднику грамоту и денежную премию.-0-