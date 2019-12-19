В Минске нашли пропавшего 10-летнего мальчика

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Найден разыскивавшийся 10-летний Александр Кушнер. Информацию об этом разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Днем мы сообщали о розыске без вести пропавшего Александра Кушнера. Сотрудники уголовного розыска Фрунзенского РУВД установили его местонахождение. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает, он передан родителям", - рассказала Ольга Чемоданова.

Как сообщалось, мальчик 18 декабря около 16.00 ушел из дома по улице Колесникова. Ребенка искала милиция. Ранее он неоднократно уходил из дома.-0-