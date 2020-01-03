В Минске несколько дней разыскивают 17-летнюю девушку

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудниками Фрунзенского РУВД столицы разыскивается без вести пропавшая 17-летняя минчанка Елена Лавкова. Об этом проинформировала в своем Тelegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Девушка 30 декабря около 8.00 ушла из дома на учебу и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Ранее неоднократно уходила из дома.

На вид ей 17-18 лет, рост 160-174 см, плотного телосложения, волосы темные. Была одета в черный пуховик до бедра, темно-синее платье, черные ботинки, при себе имела белый рюкзак.

Сообщить о местонахождении девушки можно по телефонам: 8 (029) 302-75-16, 8 (017) 207-67-67, или по телефону 102.-0-

Елена Лавкова. Фото из Тelegram-канала официального представителя МВД Ольги Чемодановой