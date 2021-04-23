23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске нетрезвый водитель предлагал сотрудникам ГАИ взятку, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"Сегодня ночью сотрудники отдела ГАИ Центрального РУВД на улице Орловской остановили автомобиль "Мерседес". При беседе с водителем правоохранители заподозрили, что он пьян. Инспекторы предложили 50-летнему мужчине проехать с ними в служебном автомобиле на освидетельствование, на что минчанин намекнул о возможности "договориться", - рассказали в инспекции.

Предупредив об уголовной ответственности за дачу взятки должностному лицу, милиционеры отвезли водителя в медицинское учреждение на экспертизу. Результат исследования показал 2,17 промилле алкоголя в организме нарушителя.

В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст.18.15 КоАП. Проводится проверка.

Госавтоинспекция призывает всех, кто стал свидетелем того, что за руль транспортного средства садится нетрезвый водитель, незамедлительно сообщать об этом по телефону 102.-0-