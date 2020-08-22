В Минске оперативники задержали причастного к финансированию уличных протестов

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники задержали причастного к финансированию уличных протестов. Об этом проинформировала в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"В Минске милиционеры выявили одного из координаторов незаконных уличных акций. 34-летний минчанин занимался поиском и финансированием их новых участников. Выйти на него удалось после задержания 37-летнего уроженца столицы, который рассказал о встрече с указанным мужчиной и его просьбах собрать массовку для участия в акции протеста за деньги", - рассказали в МВД.

Выяснилось, что за день до этого "клиент" вербовщика освободился из мест лишения свободы. Координатор подошел к нему в одном из центральных продовольственных магазинов города и предложил собрать около 10-12 человек для участия в несанкционированном массовом мероприятии политического характера. После получения согласия незнакомец дал посреднику Br60, а также купил ему спиртное и продукты питания.

Встречу участников сговора, запланированную на 19 августа, пресекли оперативники. Сейчас в отношении обоих мужчин проводится проверка.-0-