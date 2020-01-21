21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске опрокинулось такси: пострадали пассажир и водитель, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации старшего инспектора по АиП ОГАИ Московского РУВД Любови Трепашко, сегодня около 18.15 59-летний водитель автомобиля "Яндекс.Такси" ехал по улице Цеткин со стороны улицы Богушевича в направлении Кальварийской. На его пути возникло препятствие (блок), однако мужчина не снизил скорость. В итоге машина опрокинулась.

В результате ДТП пассажирка такси и водитель доставлены в медучреждение.-0-