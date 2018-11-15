В Минске парня привлекли к ответственности за удар по памятнику

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Милиция в Минске привлекла парня к ответственности за удар по памятнику городовому. Такая информация размещена на сайте МВД Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Инцидент произошел днем 14 ноября на улице Городской Вал. "Молодой человек из хулиганских побуждений нанес удар рукой по лицу скульптурной композиции "Минский городовой". Хулигана оперативно задержал войсковой наряд в/ч 5448, - проинформировали в МВД. - Задержанным оказался 16-летний учащийся столичного лицея".

Парень в беседе и сам недоумевал, как все получилось. Он говорил, что внезапно возникло желание покрасоваться перед товарищем. На задержанного составили административный протокол за мелкое хулиганство (ст. 17.1 КоАП). Учащийся извинился за свой поступок.

Как отметили в МВД, ранее парень уже несколько раз привлекался к административной ответственности.-0-