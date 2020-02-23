В Минске пенсионерку задело упавшим навесом остановки

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске пенсионерка получила черепно-мозговую травму при падении части навеса остановочного пункта - его сорвало ветром, сообщили БЕЛТА в Минском городском управлении МЧС.
Инцидент произошел вечером 22 февраля. Из-за порывов ветра до 18 м/с упала часть конструкции остановочного навеса на улице Одинцова. Женщина получила черепно-мозговую травму легкой степени тяжести и была госпитализирована.
Также из-за сильного порывистого ветра произошло 5 случаев падения деревьев в Волковысском районе Гродненской области, Минском, Борисовском и Червенском районах Минской области, в результате которых повреждены 4 легковых автомобиля. В Гродно деревянный забор упал на легковой автомобиль на лице М.Горького. Работниками МЧС проводились работы по распиловке и уборке упавших деревьев.
По данным ГПО "Белэнерго", в течение суток на территории республики периодически нарушалось электроснабжение 111 населенных пунктов и 414 трансформаторных подстанций. Отключения оперативно устранялись аварийными бригадами.-0-