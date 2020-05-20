В Минске пешеход попала под колеса машины

20 мая ,Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске автомобиль сбил женщину. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

По информации старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Ленинского РУВД Минска Ангелины Волосарь, 19 мая, около 23.30, водитель 1988 года рождения за рулем автомобиля "Мицубиси", двигаясь по ул.Горовца со стороны ул.Ванеева в направлении ул.Плеханова, сбил женщину 1982 года рождения. Пешеход пересекала проезжую часть в неустановленном месте слева направо в районе д.34/2 по ул.Горовца.

Женщина с травмами доставлена в учреждение здравоохранения.

На месте работали сотрудники ОГАИ Ленинского РУВД Минска.

ГАИ просит пешеходов пересекать проезжую часть строго в установленных для этого местах и на разрешающий сигнал светофора. В темное время суток нужно обозначать себя световозвращающим элементом.-0-