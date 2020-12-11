В Минске пятеро молодых людей распространяли наркотик из интернет-магазина

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичный наркоконтроль поймал с поличным пятерых человек в возрасте от 18 до 28 лет, распространявших особо опасный наркотик из интернет-магазина. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"Сначала оперативники вышли на 19-летнего жителя Минской области, который специально обосновался в столице для торговли психотропами. Крупные партии альфа-РVР из наркомаркета молодой человек фасовал на мелкие дозы и делал закладки в лесах Минска и пристоличья. Оперативники нашли свыше десяти пакетиков с зельем общим весом более 150 г, а в арендуемой квартире - еще 350 г запрещенного товара", - рассказали в МВД.

На следующий день был задержан второй крупный закладчик. Дома у 23-летнего минчанина изъяли 550 г особо опасного вещества. "В последующем милиционеры вышли еще на троих сбытчиков и поймали их с поличным в лесу Минского района. Те планировали сбыть более 50 г альфа-РVР", - отметили правоохранители.

Следователи дали правовую оценку действиям молодых людей и возбудили уголовные дела за незаконный оборот наркотиков. Все фигуранты работали на интернет-магазин от одного до трех месяцев. У одного из них - беременная супруга и малолетний ребенок.

МВД продолжает работу по установлению лиц, причастных к функционированию интернет-магазинов по продаже наркотиков, и задержанию их крупных сбытчиков. "В очередной раз напоминаем, что наркопреступления раскрываются в максимально короткие сроки, а ответственность за сбыт запрещенных веществ - до 25 лет лишения свободы", - добавили в ведомстве.-0-