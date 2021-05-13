13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске пьяный бесправник влетел в осветительную мачту, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел 12 мая днем. По предварительной информации, 35-летний мужчиназ за рулем "Рено" ехал по ул.Ваупшасова со стороны ул.Солтыса в направлении пер.Геологического. Не справившись с управлением, он врезался в осветительную мачту. К счастью, никто не пострадал.

Прибывшие на место ДТП сотрудники ГАИ отвезли виновника аварии на освидетельствование, по результатам которого в его организме выявлено 3,01 промилле алкоголя.

Милиционеры установили: в 2018 году мужчина был лишен права управления транспортом на пять лет. Тогда он оставил место ДТП и выпил после совершенной аварии.

На данный момент в отношении нарушителя составлено несколько административных материалов.

"Госавтоинспекция призывает граждан: если вы видите, что за руль садится нетрезвый водитель или же он управляет транспортным средством, не оставайтесь равнодушными. Незамедлительно сообщайте об этом по телефону 102. Не исключено, что ваш звонок поможет избежать трагедии", - добавили в ГАИ.-0-