В Минске пьяный мужчина совершил ДТП и скрылся

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина, управляя автомобилем "Фольксваген", двигался по гостевой стоянке дома номер 36 по ул.Налибокской, и при движении задним ходом не убедился в безопасности своих действий, в результате чего совершил наезд на припаркованный автомобиль "Пежо" и место ДТП оставил. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ МВД Мингорисполкома.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, водитель был установлен, однако на место происшествия мужчина решил вернуться пешком. У прибывших на место сотрудников, физическое состояние мужчины вызвало подозрение. По результатам медицинского освидетельствования - 2,8 промилле алкоголя в организме нарушителя. По данному факту отделом ГАИ Фрунзенского РУВД г.Минска проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает,что садясь за руль в состоянии опьянения, Вы подвергаете опасности не только себя, но и окружающих.-0-