В Минске пьяный мужчина угрожал пистолетом семье с ребенком

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пьяный минчанин на улице угрожал пистолетом семье с ребенком. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Инцидент произошел днем 25 октября в Минске на улице Кунцевщина после того, как прохожий вмешался в конфликт между парой и пытался защитить женщину. В ответ мужчина достал пистолет, направил его на семью прохожего, а затем попытался скрыться. На место была вызвана милиция.

Прибывшие сотрудники отдела Департамента охраны МВД по приметам задержали агрессора. При попытке скрыться 39-летний минчанин выбросил пневматический пистолет в кусты. В его куртке правоохранители нашли нож. По его словам, он коллекционирует холодное оружие.

Следователи дали правовую оценку действиям мужчины и возбудили уголовное дело за особо злостное хулиганство. Ранее мужчина был судим за угон, кражу и грабеж. В момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения (более 2 промилле).-0-