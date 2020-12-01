В Минске пьяный студент повредил четыре автомобиля

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники уголовного розыска Ленинского РУВД Минска задержали компанию молодых людей, которые повредили четыре автомобиля на территории Ленинского района. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Ночью 31 октября 19-летний студент столичного вуза, находившийся со своими друзьями во дворе жилого дома, прыгал по стоящим автомобилям. Товарищи снимали все происходящее на камеру телефона и не препятствовали противоправным действиям друга. Утихомирить хулигана удалось сотрудникам милиции. В результате своих действий молодой человек повредил четыре автомобиля, а также оказал активное сопротивление сотрудникам милиции при задержании", - рассказали в ГУВД.

При дальнейших разбирательствах выяснилось, что парень причастен и к повреждению шерингового велосипеда. Агрессивные действия студента также заснял его одногруппник. Подозреваемый не смог пояснить мотивы своих поступков, поскольку преступления совершал в состоянии алкогольного опьянения. Общая сумма ущерба составила более Br1,2 тыс. Ранее к уголовной ответственности молодой человек не привлекался.

Материалы проверки переданы в Ленинский (Минска) РОСК, где дана правовая оценка действиям задержанных.-0-