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01 декабря 2020, 14:20

В Минске пьяный студент повредил четыре автомобиля

Фото из архива
Фото из архива

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники уголовного розыска Ленинского РУВД Минска задержали компанию молодых людей, которые повредили четыре автомобиля на территории Ленинского района. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Ночью 31 октября 19-летний студент столичного вуза, находившийся со своими друзьями во дворе жилого дома, прыгал по стоящим автомобилям. Товарищи снимали все происходящее на камеру телефона и не препятствовали противоправным действиям друга. Утихомирить хулигана удалось сотрудникам милиции. В результате своих действий молодой человек повредил четыре автомобиля, а также оказал активное сопротивление сотрудникам милиции при задержании", - рассказали в ГУВД.

При дальнейших разбирательствах выяснилось, что парень причастен и к повреждению шерингового велосипеда. Агрессивные действия студента также заснял его одногруппник. Подозреваемый не смог пояснить мотивы своих поступков, поскольку преступления совершал в состоянии алкогольного опьянения. Общая сумма ущерба составила более Br1,2 тыс. Ранее к уголовной ответственности молодой человек не привлекался.

Материалы проверки переданы в Ленинский (Минска) РОСК, где дана правовая оценка действиям задержанных.-0-

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