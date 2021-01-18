В Минске пьяный студент повредил припаркованный во дворе автомобиль

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отдела уголовного розыска Центрального РУВД Минска задержали студента столичного вуза, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повредил автомобиль Skoda Octavia, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.
"В милицию обратился автовладелец с заявлением об установлении лица, повредившего капот его машины. О происшествии мужчина узнал от соседки, которая видела, как неизвестный парень залез на капот. Женщине также удалось зафиксировать на видео, как нарушитель скрылся с места происшествия", - рассказали в ГУВД.
Сотрудники уголовного розыска установили, что легковушку повредил ранее не судимый 18-летний студент одного из столичных вузов. Оперативникам задержанный пояснил, что находился со своими приятелями в квартире, где они употребляли спиртные напитки. После того как молодые люди вышли на улицу, у него возникло желание залезть на крышу автомобиля. Свое поведение задержанный объяснил большим количеством выпитого спиртного.
Собранные материалы проверки переданы в Центральный (Минска) РОСК, где в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело.-0-