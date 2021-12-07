В Минске пьяный водитель легковушки протаранил троллейбус

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на ул.Есенина нетрезвый водитель легковушки протаранил троллейбус, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде отдела ГАИ Московского РУВД столицы Любови Трепашко, ДТП произошло 5 декабря. 41-летний водитель автомобиля "Фольксваген" двигался по ул.Есенина со стороны ул.Рафиева в направлении ул.Слободской. Вблизи дома №119 он столкнулся с троллейбусом, который ехал впереди. После этого мужчина скрылся с места ДТП.
Вскоре его задержали сотрудники отдела ГАИ Московского РУВД. По внешним признакам мужчина был нетрезв. При проведении освидетельствования в организме нарушителя выявлено 1,69 промилле алкоголя. Кроме того, установлено, что водитель ранее уже был лишен права управления за нетрезвую езду.
В отношении минчанина составлены административные протоколы по ч.2 ст.18.15, ч.2 ст.18.13 и ч.4 ст.18.17 КоАП.
Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения к благоразумию. "Если вы видите, что за руль садится нетрезвый водитель, незамедлительно сообщите об этом по телефону 102", - обратились к гражданам правоохранители.-0-