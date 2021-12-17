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17 декабря 2021, 12:35

В Минске по факту столкновения двух велосипедистов возбуждено уголовное дело

Фото из архива
Фото из архива

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по Минску устанавливает обстоятельства нарушения правил безопасности движения, повлекшего по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.321. Об этом БЕЛТА сообщили в СК.

По материалам уголовного дела, 12 августа около 22.50 этого года 28-летний велосипедист двигался по велодорожке со стороны пр.Независимости в направлении ул.Первомайской. Около дома №2Б по ул.Фрунзе на велосипедной дорожке, расположенной в парке им. М.Горького, он столкнулся с 42-летним минчанином, двигавшимся во встречном направлении. В результате происшествия последнему причинены тяжкие телесные повреждения по признаку опасности для жизни.

В настоящий момент проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, назначено проведение необходимых экспертных исследований, производство которых поручено специалистам ГКСЭ.

Расследование уголовного дела продолжается. Граждан, располагающих какими-либо сведениями об этом происшествии, следователи просят обратиться в следственное управление по адресу: Минск, ул.Первомайская, 7, или по телефонам (8017) 389-54-35 и (8033) 333-67-19.

"С начала этого года в Минске по фактам нарушения правил безопасности движения, повлекших по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений или смерть человека, возбуждено четыре уголовных дела. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года таких дел не было", - обратили внимание в СК.-0-

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безопасность дороги Минск Следственный комитет
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