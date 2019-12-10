В Минске подросток ушел из дома в майке и шортах, его ищут уже два дня

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудниками отдела уголовного розыска Московского РУВД Минска разыскивается 14-летний Николай Скурат, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

"Подросток 8 декабря около 17.00 ушел из дома в неизвестном направлении. Он уже неоднократно уходил и умеет расположить к себе незнакомых людей", - рассказали в милиции.

Выглядит на 13 лет, рост 150-155 см, среднего телосложения, короткие русые волосы. Был одет в красную футболку, шорты черного цвета, резиновые сланцы.

Тех, кто располагает информацией о местонахождении подростка, просят обратиться в Московское РУВД Минска лично (ул. Грушевская, 9) или по номерам: 208-78-15, 286-22-02, +375 29 6250666, +375 44 7359118 или 102. Конфиденциальность гарантируется.-0-