В Минске после падения с высоты погибла женщина

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12 июня, Минск /Корр.БЕЛТА/. В Минске после падения с высоты погибла 38-летняя женщина, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Следственного комитета Илья Босько.

Информация об инциденте поступила правоохранителям 12 июня. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства случившегося выясняются.-0-