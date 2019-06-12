В Минске после падения с высоты погибла женщина

12 июня, Минск /Корр.БЕЛТА/. В Минске после падения с высоты погибла 38-летняя женщина, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Следственного комитета Илья Босько.
Информация об инциденте поступила правоохранителям 12 июня. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства случившегося выясняются.-0-
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