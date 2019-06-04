В Новополоцке рабочий упал с 14-метровой высоты

4 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Новополоцким городским отделом Следственного комитета проводится проверка по факту травмирования 27-летнего мужчины, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.
На территории "Нафтана" 28 мая работник сторонней организации получил телесные повреждения при падении с высоты 14 м.
"Он госпитализирован. Устанавливаются обстоятельства произошедшего", - сказала Оксана Лазько.-0-
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