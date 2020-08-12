В Минске предотвращено разбойное нападение на благотворительную организацию

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Днем 10 августа в Минске оперативники по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД задержали 49-летнего местного жителя по подозрению в приготовлении разбойного нападения. Объектом налета должна была оказаться немецкая благотворительная организация, оказывающая помощь инвалидам. Об этом проинформировала в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Организовать нападение минчанин решил еще в марте. Для этого он изготовил макет взрывного устройства и через знакомых начал искать исполнителя преступления.

Информация о планируемом разбое дошла до сотрудников ГУБОПиК МВД, которые взяли подозреваемого в оперативную разработку. В итоге его задержали на улице после встречи с потенциальным исполнителем. При осмотре квартиры горожанина обнаружен упомянутый макет самодельного взрывного устройства. Известно, что в день планируемого ограбления в офисе организации хранилось без малого 6 тыс. евро.

Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания. Его действиям следователи дали правовую оценку: возбуждено уголовное дело. Фигурант ранее входил в состав организованной преступной группы и неоднократно судим за имущественные преступления, в том числе разбой и подделку водительского удостоверения.-0-