В Минске пресечены факты незаконной реализации икры, пиротехники и стеклоомывающей жидкости

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудниками столичных отделов по борьбе с экономическими преступлениями в ходе проверочных мероприятий установлены личности граждан, которые занимались незаконной деятельностью, связанной с продажей пиротехнических изделий, рыбной и мясной продукции, стеклоомывающей жидкости. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Так, оперативники Октябрьского, Фрунзенского, Первомайского, Советского РУВД Минска задержали 31-летнюю гражданку Российской Федерации, двух минчанок, возрастом 42 и 45 лет, не являвшихся индивидуальными предпринимателями, и 57-летнего мужчину, которые реализовывали икру и рыбные консервированные продукты российского производства. В общей сумме правоохранителями обнаружено и изъято 1345 банок консервов общей стоимостью около Br9540", - рассказали в ГУВД.

В отношении иностранки и двух минчанок составлены административные протоколы за незаконную предпринимательскую деятельность, а в отношении продавца - за нарушение требований законодательства о маркировке товара.

В ходе комплекса мер сотрудниками ОБЭП Ленинского РУВД Минска была задержана супружеская пара, которая торговала мясной продукцией. Установлено, что на протяжении полутора лет 37-летний бухгалтер столичного предприятия по продаже мясных продуктов вместе со своим мужем похищали со склада продукцию, а затем продавали ее по цене, ниже рыночной. Своими действиями супружеская пара нанесла ущерб организации на сумму более Br28 тыс. В отношении супругов возбуждено уголовное дело.

Правоохранители ОБЭП Первомайского и Московского РУВД Минска вышли на след двух мужчин, которые реализовывали пиротехнические изделия без документации на право осуществления предпринимательской деятельности. Установлено, что 29-летний мужчина продавал пиротехнику через торговую площадку в интернете, а 34-летний минчанин незаконно реализовывал продукцию в торговом павильоне на одном из рынков столицы. В обоих случаях правоохранителями обнаружено и изъято более 4020 единиц пиротехники на сумму Br300.

В отношении 29-летнего мужчины составлен административный протокол за незаконную предпринимательскую деятельность, а в отношении 34-летнего минчанина проводится проверка.

Также сыщиками был установлен факт незаконной реализации стеклоомывающей жидкости. Причастным к совершению административного правонарушения оказался 27-летний минчанин, у которого отсутствовала документация на право осуществления предпринимательской деятельности. Сотрудники милиции изъяли более 100 л стеклоомывающей жидкости. Со слов правонарушителя, он продавал товар по Br5 за одну бутылку. В отношении мужчины проводится проверка.-0-