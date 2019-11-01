В Минске пресекли попытку организовать канал нелегальной миграции

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники органов пограничной службы пресекли попытку организации канала незаконной транзитной миграции. Такая информация размещена на портале Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

Совместно с сотрудниками милиции в Минске были задержаны пять граждан Шри-Ланки. У иностранцев при себе не было документов, которые позволяют законно пребывать в Беларуси. Все они привлечены к административной ответственности по ст. 23.55 (нарушение правил пребывания) КоАП и депортированы из страны с запретом въезда сроком на пять лет.

Проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление организаторов и пособников нелегальной миграции.-0-