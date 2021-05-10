10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске при пожаре работники МЧС спасли женщину, сообщили БЕЛТА в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

9 мая в 14.48 на номер 101 поступило сообщение о загорании в квартире на четвертом этаже девятиэтажного жилого дома по улице Скрипникова в Минске. Первым к месту вызова прибыл расчет спасателей из пожарной аварийно-спасательной части №18 во главе с начальником караула Владимиром Шкутником.

"Когда мы прибыли к месту вызова, необходимо было оперативно провести разведку и выяснить, есть ли кто-то в квартире. По внешним признакам ничего не наблюдалось. Когда поднялись на этаж, поняли, что необходимо вскрыть деревянную дверь и проникнуть в квартиру. Командир отделения пожарной аварийно-спасательной части №18 Владислав Мельников, пожарный Дмитрий Неверко и командир отделения пожарной аварийно-спасательной части №26 Андрей Шлейн обнаружили в комнате женщину в инвалидной коляске. Они вынесли ее из опасной зоны, передали медикам для осмотра. Спасенная была в сознании. После выяснилось, что в одной из комнат квартиры произошло загорание имущества", - рассказал начальник караула.

Бригадой скорой медицинской помощи пострадавшая с отравлением продуктами горения была доставлена в больницу.

Возгорание было ликвидировано спасателями. В результате пожара повреждено имущество, закопчена квартира. Причина происшествия устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем.-0-

Фото МЧС