В Минске при пожаре в административном здании эвакуировали 50 человек

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В административном здании в Минске возник пожар, спасатели эвакуировали 50 человек, никто не пострадал, сообщили БЕЛТА в Минском городском управлении МЧС.

Сообщение о задымлении в здании по ул.Мележа, 3 в Минске поступило от работника административного строения 20 апреля в 17.00 на номер 101.

"По прибытии к месту вызова наблюдался дым из окна второго этажа девятиэтажного здания. В ходе разведки было установлено, что там в кабинете произошло загорание имущества на площади 12 кв.м. Спасатели эвакуировали из здания 50 человек. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Пожар был ликвидирован в 17.32. В результате огнем повреждено имущество, закопчены стены и потолок. Причина произошедшего устанавливается, рассматриваемая версия - короткое замыкание электропроводки.-0-

Фото МЧС