В Минске при столкновении двух легковушек пострадал водитель

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два автомобиля столкнулись на улице Всехсвятской: пострадал один из водителей. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде отдела ГАИ Первомайского РУВД Минска Ирины Кавецкой, авария произошла сегодня около 8.30. 31-летний водитель "Рено" двигался по ул.Всехсвятской со стороны МКАД в направлении ул.Калиновского. При повороте налево он не уступил дорогу встречному автомобилю "Хонда" и столкнулся с ним.

Водитель "Хонды" 1995 года рождения получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.

На месте ДТП работали следственно-оперативная группа ГАИ ГУВД Мингорисполкома и сотрудники отдела ГАИ Первомайского РУВД Минска.

Госавтоинспекция напоминает, что при повороте налево или развороте водитель транспортного средства обязан уступить дорогу встречным транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге прямо, а также убедиться в безопасности выполняемого маневра.-0-