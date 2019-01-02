В Минске продолжают расследовать дело о сбыте психотропа, от которого умерла 19-летняя девушка

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет дал разъяснения по делу о смерти 19-летней девушки от употребления психотропа в Минске: расследование по ч.5 ст.328 УК еще не окончено, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя СК Юлию Гончарову.

Трагедия произошла вечером 4 августа. Компания из восьми человек собралась в квартире, где проживала студентка. Ее родителей дома не было. Спустя некоторое время после употребления ранее приобретенного психотропа девушке стало плохо, ее гости вызвали скорую помощь. Несмотря на проведенные медицинскими работниками реанимационные мероприятия, она скончалась.

Сегодня суд Первомайского района Минска приступил к рассмотрению уголовного дела о незаконном обороте наркотиков, связанного с этим случаем. Обвиняемыми проходят семь человек.

Как отметила Юлия Гончарова, участникам вечеринки было предъявлено обвинение по ч.1 ст.328 УК, а их уголовное преследование по ч.5 этой статьи прекращено, поскольку следователи установили, что молодые люди приобрели психотроп для совместного употребления во время празднования дня рождения одного из членов их компании, но не осуществляли его сбыт.

После завершения комплекса следственных действий уголовное дело по ч.1 ст.328 УК в отношении них было выделено в отдельное производство и передано прокурору для направления в суд. В ходе следствия к двум девушкам (обе - несовершеннолетние) и молодому человеку применялась мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении погибшей девушки уголовное преследование по ч.1 ст.328 УК прекращено в связи со смертью.

Уголовное дело о незаконном сбыте запрещенных веществ, повлекшем по неосторожности смерть 19-летней девушки в результате потребления психотропных веществ (ч.5 ст.328 УК) находится в производстве Первомайского (города Минска) районного отдела Следственного комитета. Проведение оперативно-разыскных мероприятий по установлению подозреваемого лица поручено органам внутренних дел. Согласно выводам экспертов, смерть девушки наступила от острого отравления особо опасным психотропным веществом МДМА.-0-