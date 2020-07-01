1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске произошел всплеск мошенничеств на интернет-площадках с объявлениями, преступники создают фишинговые страницы или выманивают различными способами номер банковской карты. Об этом во время онлайн-конференции на Youtube-канале пресс-службы МВД сообщил начальник управления "К" ГУВД Мингорисполкома Андрей Ковалев, передает корреспондент БЕЛТА.

Мошенничество на одной из самых популярных интернет-площадок бесплатных объявлений правоохранители начали фиксировать еще в 2018 году. После обратились к владельцам ресурса, чтобы разместить на сайте правила поведения, где объяснялось что нужно делать, чтобы не стать жертвой мошенника. В итоге количество заявлений о мошенничестве на этой площадке резко снизилось. "Можно сказать с уверенностью, что это была хорошо организованная, спланированная разведка конкретной торговой интернет-площадки - с целью изучения ее уязвимостей, особенностей работы", - сказал Андрей Ковалев. Злоумышленники изучали сам портал, особенности работы банков, платежной системы, операторов сотовой связи.

"Но с июня на территории Минска произошел резкий всплеск обращений граждан по фактам мошенничества и хищений денежных средств на интернет-площадке. Способов хищения очень много, и они совершенствуются", - проинформировал начальник управления "К".

Преступники создают фишинговые страницы, выманивают различными способами номер банковской карты и другую информацию - в итоге воруют деньги со счетов. Например, человек размещает объявление о продаже какой-то вещи. После к нему обращается "покупатель", который долго интересуется товаром. Он в итоге в мессенджере скидывает ссылку на мошеннический ресурс - тот выглядит как одна из платежных систем. Человек вводит туда свои данные, а после деньги с карты исчезают.

"Рост за последний месяц - значительный для Минска. На сегодняшний день на рассмотрении находятся более 220 материалов проверок. Следственным комитетом уже дана оценка по более чем 130 материалам, возбуждены уголовные дела по ст.209 УК (мошенничество) и ст.212 УК (хищение денег с использованием банковской карты)", - сообщил Андрей Ковалев.

"Необходимо отметить, что это хорошо организованные группы, которые действуют в Минске и стране в целом. Есть основания полагать, что это международные группы, в которые, не исключаем, вовлечены и граждане Беларуси", - отметил правоохранитель. Он добавил, что налаживается международное сотрудничество по данной теме с коллегами из других стран.

"Эти преступления весьма сложны в доказательстве и расследовании. И конечную оценку - количество преступлений и потерпевших - мы можем дать только спустя большой период времени, - подчеркнул Андрей Ковалев. - Есть основания полагать, что эти хорошо организованные атаки происходят не с территории Республики Беларусь".-0-