Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома
8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске произошло ДТП с участием служебного автомобиля ГАИ, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
"По предварительной информации, сегодня около 19.40 произошло столкновение автомобиля "Шкода" и служебного автомобиля Госавтоинспекции. В результате инцидента транспортные средства получили механические повреждения", - рассказали в ГАИ.
На данный момент по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.-0-