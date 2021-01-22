В Минске пропал 43-летний мужчина

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разыскивается 43-летний минчанин Сергей Алексеевич Любанский, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Мужчина перестал выходить на связь в декабре 2020 года, с тех пор его местонахождение неизвестно. На вид ему 40-45 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые. Был одет в шапку серого цвета, темно-синее пальто и темные штаны. На ладони правой руки есть шрам.

Всем, кому известно местонахождение мужчины, просьба сообщить в Московское РУВД Минска по телефонам 8 (044) 726-03-04, 8 (017) 239-63-36 или 102.-0-