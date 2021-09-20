В Минске рабочий строительной организации похитил запчасти на Br17 тыс.

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Cотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями Партизанского РУВД Минска пресечено хищение санитарно-технических запчастей. Задержан 51-летний рабочий строительной организации, который намеревался похитить новые детали от сантехнических изделий. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Минчанин с 12 по 15 сентября во время своей рабочей смены разбирал санитарно-технические изделия на запчасти, предназначенные для стройки, и прятал их в своем рабочем шкафу. Был задержан с поличным в момент, когда собирался выносить запчасти. Сумма ущерба составила Br17 тыс.", - рассказали в ГУВД.

Как пояснил задержанный, детали собирался продать, а деньги потратить на личные нужды.

Ранее минчанин не попадал в поле зрения правоохранителей. На данный момент оперативниками устанавливается круг лиц, который также может быть причастен к хищению имущества организации.

Следователи дали правовую оценку действиям мужчины и возбудили уголовное дело в отношении него по факту кражи.-0-