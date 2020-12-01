В Минске раскрыта серия краж денежных средств

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники уголовного розыска Ленинского РУВД Минска раскрыли ряд краж иностранной валюты. Все преступления совершены по схожему сценарию, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Так, 17 ноября в милицию обратилась 58-летняя жительница столицы, которая сообщила, что у нее из дома пропали денежные средства. В кратчайшие сроки сотрудники Ленинского РУВД Минска установили похитителя - им оказался 37-летний родственник заявительницы. Задержанный пояснил, что случайно обнаружил крупную сумму денег у женщины под ковром. Поскольку он нигде не работает, принял решение эти деньги похитить и потратить на личные нужды. Сумма ущерба составила $5600.

В другом случае потерпевшим оказался 56-летний минчанин, который не досчитался $2500. Сотрудники милиции установили, что к преступлению причастен знакомый заявителя, который, придя в очередной раз в гости, проник в комнату потерпевшего и совершил хищение. Украденные деньги мужчина проиграл в игровом клубе. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

Третьей потерпевшей в ряде краж оказалась 30-летняя жительница Минска. Она сообщила, что у нее из комнаты пропали денежные средства в сумме $950 и Br850. По подозрению в краже сотрудники уголовного розыска задержали 29-летнего соседа женщины. В беседе подозреваемый рассказал, что в отсутствии хозяйки беспрепятственно проник в ее комнату, открыл шкаф и увидел среди вещей конверт, в котором находились денежные средства. Похитив конверт с деньгами, он отправился в букмекерскую контору, где проиграл все на ставках.

Материалы проверки по всем фактам хищений переданы в Ленинский (Минска) РОСК, где действиям подозреваемых дана правовая оценка.-0-