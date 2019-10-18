18 октября, Минск /Корр.БЕЛТА/. В Минске разыскивают двух лжепереписчиц, обокравших пожилую женщину. Возбуждено уголовное дело, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

По данным следствия, днем 16 октября две неустановленные женщины под предлогом переписи населения проникли в дом 85-летней женщины, где похитили Br85. "Следователями совместно с сотрудниками милиции устанавливается личность женщин. Изучаются записи камер видеонаблюдения, установленных на близлежащих объектах", - проинформировали в СК.

Следователи напоминают, что домой к людям переписчики начнут приходить только с 21 октября. При этом они должны предъявлять удостоверение и паспорт, а при себе иметь сумку со специальным логотипом и планшет. В СК рекомендуют не пускать к себе в квартиру сомнительных людей. Пожилые люди в силу своего возраста и состояния здоровья, как правило, более доверчивы. Родным и близким необходимо предупредить их о возможном столкновении с лжепереписчиками, отметили в Следственном комитете.-0-