В Минске риелтор обманом присвоил три квартиры

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Милиция задержала 62-летнего жителя столицы, который мошенническим путем завладел квартирами минчан. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

Подозреваемый работал в Минске на протяжении пяти лет. Он знакомился с горожанами, злоупотребляющими алкоголем и ведущими асоциальный образ жизни, входил к ним в доверие с помощью алкоголя и денег, а потом предлагал жертве обогатиться на "выгодных" условиях: собственную квартиру, расположенную в столице, продать, а вместо нее приобрети хорошее жилье на периферии, при этом получить солидную выручку.

В реальности сделка оборачивались для жертв обманом. Вместо обещанного имущества подозреваемый покупал им ветхие дома, непригодные для проживания. Так, для одного из потерпевших в Столбцовском районе он приобрел дом без каких-либо условий для проживания. Правда, даже это жилье не оставил в собственности минчанина: опоив жертву алкоголем, риелтор выкупил имущество обратно и перепродал уже новой жертве. При этом в доме продолжал проживать прошлый владелец.

Еще одному мужчине риелтор предложил продать его квартиру в столице и купить жилье поменьше. Так, он реализовал квартиру, приобрел дом в Минском районе, а потом оформил с потерпевшим договор пожизненной ренты, согласно которому после смерти мужчины квартира будет принадлежать мошеннику.

В настоящий момент правоохранители установили троих потерпевших. Общая сумма ущерба составила более Br130 тыс.-0-