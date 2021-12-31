В Минске с начала года по вине нетрезвых водителей случилось 22 ДТП

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. С начала этого года в Минске зарегистрировано 22 ДТП с участием водителей, находившихся в состоянии опьянения, - в авариях погибли 4 человека, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Госавтоинспекторы напомнили, что заключительный в 2021 году Единый день безопасности дорожного движения проходит сегодня под девизом "Дорога ошибок не прощает". Основная цель мероприятия - профилактика ДТП, совершаемых в состоянии опьянения.

Статистика тяжести дорожно-транспортных происшествий показывает, что алкоголь и дорога - вещи несовместимые, обратили внимание в УГАИ. "Алкоголь влияет на остроту зрения, скорость реакции, притупляет рассудок, а это приводит к таким видам рискованного поведения, как превышение скорости, неиспользование ремней безопасности, отсутствие сознательного поведения. С начала этого года на территории столицы зарегистрировано 22 ДТП с участием водителей, находившихся в состоянии опьянения, в авариях 4 человека погибли и 28 получили ранения различной степени тяжести", - рассказали в Госавтоинспекции.

Сотрудники ГАИ напомнили: тот, кто садится за руль в состоянии алкогольного опьянения, подвергает риску не только свою жизнь, но и жизни других участников движения.

Опасность на дорогах представляют не только нетрезвые водители. Пешеходы под воздействием алкоголя не менее опасны. "Они ведут себя нелогично, неосторожно, а иногда и агрессивно. Имеют место случаи, когда нетрезвые пешеходы выбирают для отдыха именно проезжую часть. К сожалению, подобные ситуации зачастую приводят к автоавариям. В нынешнем году в Минске по вине нетрезвых пешеходов произошло 32 ДТП, где погибли 13 человек", - озвучили печальную статистику в УГАИ.

Госавтоинспекция призвала очевидцев сообщать по телефону 102 о фактах, когда транспортом управляют нетрезвые водители или когда вблизи проезжей части находятся прохожие в состоянии опьянения. Такой звонок может помочь сохранить чью-то жизнь.-0-