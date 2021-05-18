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18 мая 2021, 11:43

В Минске с начала года за несанкционированную торговлю составлено более 460 протоколов

Фото из архива
Фото из архива

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице с начала года в ходе совместных рейдов представителей главного управления торговли и услуг Мингорисполкома, милиции и налоговой составлено 465 административных протоколов за несанкционированную торговлю. Об этом сообщила сегодня журналистам главный специалист отдела торговли и услуг главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Ольга Цыбульская, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня Мингорисполкомом и администрациями районов столицы предпринимается ряд мер, направленных на пресечение несанкционированной торговли. В частности, создана рабочая группа в составе представителей отделов торговли, РУВД, налоговой инспекции. За текущий период этого года проведено уже 222 рейда, составлено 465 административных протоколов. Работа постоянно ведется, принимаются меры в рамках действующего законодательства", - рассказала Ольга Цыбульская.

Осуществление несанкционированной торговли - административный процесс. Размер штрафов за такое нарушение - до 50 базовых величин (1 БВ - Br29).

Для борьбы со стихийной уличной торговлей с рук или даже "с земли" власти проводят разъяснительную работу среди населения о потенциальной опасности для здоровья продуктов, которые продаются в антисанитарных условиях, без подтверждающих качество и происхождение документов. Кроме того, продолжает развиваться инфраструктура - на столичных рынках выделяются места для торговли плодоовощной продукцией (пенсионерам, торгующим урожаем с собственных подворий, они доступны бесплатно), организованы площадки под уличные лотки недалеко от остановок общественного транспорта.

Относительно работы нестационарных объектов, которые с потеплением уже начинают появляться в городских парках и на пляжах, то для них предусмотрена своя процедура по выделению земель общего пользования (в соответствии с решением Мингорисполкома через аукцион со службами города заключаются договоры аренды). Но контроль, допустимый в рамках законодательства, со стороны городских властей, администраций районов тоже сохраняется.

"Сегодня в наших парках функционирует около 140 таких объектов", - добавила Ольга Цыбульская.-0-

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