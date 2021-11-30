В Минске семейный скандалист напал на сотрудников милиции

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семейный скандалист напал на сотрудников милиции. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"В пятницу вечером минчанка сообщила в оперативно-дежурную службу Фрунзенского РУВД о том, что скандалит ее пьяный сожитель. На место выбыл участковый инспектор милиции. Сотрудник составил в отношении дебошира протокол по ч.2 ст.10.1 Кодекса об административных правонарушениях. При доставлении в РУВД для дальнейшего разбирательства мужчина с целью воспрепятствования законной деятельности сотрудников нанес милиционеру-водителю не менее двух ударов в голову и причинил телесные повреждения участковому инспектору милиции", - рассказали в ГУВД.

Известно, что неработающий мужчина ранее привлекался к административной ответственности.

По факту насилия в отношении сотрудников милиции возбуждено уголовное дело, проверка продолжается.-0-