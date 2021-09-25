В Минске столкнулись две легковушки, пострадали оба водителя и пассажиры

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на перекрестке с пр.Победителей столкнулись две легковушки, пострадали оба водителя и пассажиры. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"По предварительной информации, 24 сентября около 18.20 26-летняя девушка, управляя автомобилем "Лада", двигалась по ул.Нарочанской со стороны ул.Проектируемой. Проехав перекресток с пр.Победителей на запрещающий красный сигнал, она совершила столкновение с автомобилем "Тойота", - рассказали в ГАИ.

В результате инцидента транспортные средства получили механические повреждения, обоих водителей и пассажиров автомобиля "Лада" бригада скорой помощи доставила в медицинское учреждение.

По факту произошедшего сотрудники отдела ГАИ Центрального РУВД Минска проводят проверку.

Госавтоинспекция напоминает, что перед проездом перекрестков со светофорным регулированием водителям следует заблаговременно снизить скорость движения и быть готовым остановиться при смене сигналов светофора. Также важно выбирать скорость движения в соответствии с дорожной обстановкой и состоянием покрытия, соблюдать безопасную дистанцию, избегать необдуманного маневрирования и резкого торможения.-0-

Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома