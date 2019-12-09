В Минске столкнулись троллейбус и каршеринговый автомобиль

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на улице Чкалова троллейбус столкнулся с каршеринговым автомобилем: понадобилась помощь спасателей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Минского городского управления МЧС.

Авария произошла около полуночи: из больницы скорой медицинской помощи в центр оперативного управления сообщили, что нужна помощь спасателей в ликвидации последствий ДТП.

Предварительно известно, что троллейбус направлялся в парк, когда в него врезался "Фольксваген Поло". Внутри легковушки находились 5 человек. Спасатели деблокировали из машины водителя и двоих пассажиров, еще двое выбрались самостоятельно. Все пятеро доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Водитель троллейбуса не пострадала.-0-