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09 декабря 2019, 09:18

В Минске столкнулись троллейбус и каршеринговый автомобиль

Фото МЧС
Фото МЧС

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на улице Чкалова троллейбус столкнулся с каршеринговым автомобилем: понадобилась помощь спасателей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Минского городского управления МЧС.

Авария произошла около полуночи: из больницы скорой медицинской помощи в центр оперативного управления сообщили, что нужна помощь спасателей в ликвидации последствий ДТП.

Предварительно известно, что троллейбус направлялся в парк, когда в него врезался "Фольксваген Поло". Внутри легковушки находились 5 человек. Спасатели деблокировали из машины водителя и двоих пассажиров, еще двое выбрались самостоятельно. Все пятеро доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Водитель троллейбуса не пострадала.-0-

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