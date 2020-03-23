В Минске судят 20 человек по делу о договорных матчах

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В суде Московского района Минска проходит первое судебное заседание по уголовному делу об организации договорных матчей, сообщает БЕЛТА.

Перед судом предстали 20 человек, которым инкриминировано совершение с февраля 2017 по январь 2019 года противоправных деяний в разных сочетаниях либо только один состав преступления. Так, во время предварительного расследования установлены 15 подкупов участников профессиональных соревнований, одно покушение на такой подкуп, а также 12 фактов хищений, связанных с мошенническим завладением денег букмекерских контор.

В частности, двум обвиняемым инкриминировано, что они передали, а спортсмены футбольных и одной волейбольной команды приняли незаконные вознаграждения за обеспечение заранее оговоренных результатов. Речь идет об участниках матчей чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей и первой лиги, матча Кубка Беларуси по футболу, а также матча чемпионата Беларуси по волейболу.-0-

Фото Рамиля Насибулина