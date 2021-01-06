В Минске трое мужчин повредили киоски и распылили газовый баллончик в лицо правоохранителю

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники милиции задержали троих граждан, которые на протяжении длительного времени оскверняли имущество. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел 5 января около 2.00. "Сотрудники Департамента охраны обнаружили, как несколько человек разрисовывают киоск на ул. Матусевича. В ходе проверки документов и установления личности 30-летний житель Бреста распылил газовый баллончик в лицо сотруднику милиции, после чего попытался скрыться вместе с приятелями, но был задержан. В ходе обыска в пакете у него обнаружили баллончики и бутылки с краской, валик для краски, а также газовый баллончик", - рассказали правоохранители.

В кратчайшие сроки сотрудники уголовного розыска Фрунзенского РУВД Минска задержали и скрывшихся соучастников преступления - 23-летнего брата задержанного и его 21-летнего товарища. Все мужчины проживали в съемной квартире.

Со слов задержанных, это не первый их случай повреждения имущества - за несколько часов до задержания они успели разрисовать еще несколько объектов в Минске. У правоохранителей имеются все основания полагать, что мужчины могут быть причастны и к другим противоправным деяниям. На данный момент устанавливаются все лица, участвовавшие в преступлении.

В отношении 30-летнего задержанного возбуждено уголовное дело по ст.364 (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел) и ст.339 (хулиганство) Уголовного кодекса. В отношении иных подозреваемых возбуждено уголовное дело за хулиганство.-0-