10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске трое парней сбывали поддельные российские рубли. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.
Молодых людей задержали сотрудники по борьбе с экономическими преступлениями. Выяснилось, что летом 19-летний минчанин привез фальшивки из России, куда ездил на заработки. За биткоины через специализированный интернет-магазин он купил 140 тыс. липовых рублей (каждая номиналом 5 тыс.) и часть из них передал 18-летним товарищам.
Молодые люди успели сбыть 40 тыс. поддельных рублей, а около 10 тыс. уничтожили перед задержанием.
Действиям троицы следователи дали правовую оценку, признав их подозреваемыми по уголовным делам, возбужденным по фактам изготовления, хранения либо сбыта поддельных денег.
Основной фигурант уже привлекался к уголовной ответственности за мошенничество.-0-