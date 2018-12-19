Уголовное дело завели на водителя грузовика по факту смертельного ДТП под Слуцком

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управлением Следственного комитета по Минской области устанавливаются обстоятельства смертельной аварии, которая произошла днем 18 декабря с участием грузового и легкового авто. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

По предварительным данным, 19-летний житель Слуцкого района на служебном грузовом автомобиле ГАЗ двигался по ул.Шоссейной в агрогородке Лучники в направлении Слуцка. "Объезжая припаркованную на обочине машину, он из-за заноса выехал на встречную полосу и столкнулся с ехавшей навстречу "Джили", - рассказала Татьяна Белоног. - В результате ДТП 39-летний пассажир легковушки скончался, водитель "Джили" и еще двое его пассажиров с различными травмами госпитализированы. Медицинская помощь также понадобилась пассажиру ГАЗа".

В отношении водителя грузовика возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). "На месте происшествия работали следователи центрального аппарата и областного управления - специалисты по расследованию преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта. Была зафиксирована следовая картина, вещественные доказательства, изъяты автомобили", - проинформировала Татьяна Белоног.

Специалистам управления ГКСЭ по Минской области поручено проведение ряда экспертиз. Процессуальные и следственные действия по уголовному делу продолжаются.-0-